Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Erneut Wildunfälle im Landkreis Sömmerda - Sömmerda

Erfurt (ots)

Erneut wurden der Polizei am Montag Wildunfälle mitgeteilt, die sich im Landkreis Sömmerda ereignet haben. Auf der Straße zwischen Rudersdorf und Buttstädt lief am späten Abend ein Reh vor den Hyundai einer 23-jährigen Autofahrerin. Das Reh wurde vom Auto erfasst und verendete an der Unfallstelle. Ebenfalls zu später Stunde lief in der Nähe von Ottenhausen ein Wildschwein über die Straße und wurde von einem Kia angefahren. Das Wildschwein lief nach dem Zusammenstoß weg. Am Kia entstand dabei Sachschaden. (CD)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell