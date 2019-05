Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Baggerteil entwendet - Erfurt

Erfurt (ots)

Den Hydraulikzylinder eines Baggers entwendeten Unbekannte am vergangenen Wochenende von einer Baustelle in der Brühlervorstadt. Die Täter bauten den Zylinder fachmännisch von dem gemieteten Bagger ab. Als die Bauarbeiter am Montagmorgen auf die Baustelle in der Gustav-Adolf-Straße kamen, stellten sie das Fehlen des Baggerteils fest. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Erfurt-Süd, mit der Angabe der Vorgangsnummer 135197, unter Tel. 0361/ 7443-0 entgegen. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell