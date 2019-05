Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrüger gaben sich als Enkel aus - Erfurt

Erfurt (ots)

Mit dem klassischen Enkeltrick versuchten Unbekannte am Montag im Stadtgebiet von Erfurt und im Landkreis Sömmerda, ältere Menschen herein zulegen. Die Betrüger gaben sich als Enkel aus und forderten Geldbeträge zwischen 20.000 und 40.000 Euro. Sie versuchten den Senioren aufzutischen, dass das Geld für die Anzahlung einer Immobilie gedacht sei. Keiner der Herrschaften fiel auf die Masche herein, so dass die Gauner dieses Mal zum Glück leer ausgingen. (JS)

