Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ärger zwischen Kraftfahrern

Der Streit zwischen zwei Kraftfahrern hat am Sonntagnachmittag die Polizei in die Mittelstraße gerufen. Ein 32-jähriger Kradfahrer hatte die Straße entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung befahren. Dort kam ihm ein 21-jähriger Autofahrer entgegengefahren, so dass der Kradfahrer anhalten musste. Es kam zum Streit, so dass der 32-Jährige mit seinem Krad versuchte, an dem Auto vorbeizukommen. In dem Moment fuhr das Auto nach vorne, so dass der Kradfahrer von dem Auto erfasst und dabei leicht am Bein verletzt wurde. Er stürzte hierbei und fiel auf ein parkendes Auto. Die Polizei erstattete gegen den Autofahrer Anzeige. Die Ermittlungen dauern noch an. (CD)

