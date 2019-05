Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Nachbarn konnten Schlimmes verhindern

Erfurt (ots)

Durch ihr entschlossenes Handeln haben am Sonntag zwei Bewohner eines Mehrfamilienhauses am Erfurter Herrenberg Schlimmeres verhindern können. Einer der Bewohner hatte am Morgen einen Rauchmelder aus einer Wohnung gehört und seinen Nachbarn verständigt, der kurzentschlossen die Tür eintrat. In der völlig verqualmten Wohnung schliefen eine 33-jährige Bewohnerin und ihre beiden wenige Wochen alten Kinder. Sie mussten geweckt und die Feuerwehr verständigt werden. Die Ursache für den Qualm war ein Topf, der auf dem Herd stand. Zu einem Brand kam es hierbei nicht. Die Mutter und ihre beiden Kindern waren zum Glück unverletzt, wurden aber vorsorglich in ein Klinikum gebracht. (CD)

