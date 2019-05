Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: E-Bike vor Apotheke entwendet

Erfurt (ots)

Obwohl eine Frau ihr Fahrrad ordnungsgemäß an dem Fahrradständer vor einer Apotheke auf der Carl-Zeiss-Straße abgestellt und abgeschlossen hatte, gelang es unbekannten Dieben das Fahrrad zu entwenden. Die 54-jährige Fahrradbesitzerin musste am Sonntagmorgen feststellen, dass ihr E-Bike der Marke Diamant nicht mehr an seinem Platz stand. Es lag nur noch das zerstörte Fahrradschloss am Fahrradständer. Der Wert des E-Bikes wird auf fast 3.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Erfurt-Süd, Tel. 0361/ 7443-0 entgegen. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell