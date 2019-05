Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Lkw Fahrer liefert betrunken ab

Kölleda (ots)

Mitarbeiter einer Firma in Kölleda verständigten die Polizei Sömmerda am Sonntagabend darüber, dass ein Lkw Fahrer offenbar betrunken auf das Firmengelände gefahren sei. Nachdem er seine Waren abgeladen hatte, konnte er durch die Polizei noch in der Firma kontrolliert werden. Der Verdacht bestätigte sich, da der Lkw Fahrer 1,45 Promille pustete. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet und eine Anzeige gegen ihn erstattet. Seine Firma muss sich nun darum kümmern den Lkw durch einen anderen Fahrer in Kölleda abzuholen, da ihm die Weiterfahrt untersagt wurde. (FR)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Polizeiinspektion Sömmerda

Telefon: 03634 336 0

E-Mail: pi.soemmerda@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell