Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Restalkohol mit Folgen

Weißensee (ots)

Am Samstagmorgen führten Beamte der Polizeiinspektion Sömmerda eine Verkehrskontrolle in der Ortslage Ottenhausen durch. Während der Kontrolle eines 52 jährigen Citroenfahrers, wurde durch die Beamten Alkoholgeruch bei dem Mann wahrgenommen und aufgrund dessen, eine Atemalkoholkontrolle durchgeführt. Diese ergab einen Wert von 0,82 Promille. Der Mann gab auf Nachfrage an, dass er am gestrigen Abend Alkohol getrunken hatte. Nach einem weiteren Atemalkoholtest mit einem gerichtsverwertbaren Messgerät auf der Polizeiwache, wurde gegen den Mann ein Bußgeldverfahren aufgrund des Verstoßes gegen die 0,5 Promille Grenze eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Polizeiinspektion Sömmerda

Telefon: 03634 336 0

E-Mail: pi.soemmerda@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell