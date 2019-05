Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zahlreiche Radfahrer ohne Licht und ein Radfahrer mit Schlagstock unterwegs

Sömmerda (ots)

Beamte der Polizei Sömmerda führten am Freitag- und am Samstagabend Kontrollen des Fahrradverkehrs in der Kölledaer Straße in Sömmerda durch. Hierbei wurden 11 Radfahrer bemängelt, welche bei Dunkelheit ohne Licht, mit nicht betriebsbereiter, oder gänzlich fehlender Beleuchtung unterwegs waren. Alle beanstandeten Radfahrer wurde ein Verwarngeld ausgesprochen. Ein 27jähriger Radfahrer führte einen Teleskopschlagstock mit sich. Da dies einen Verstoß gegen das Waffengesetz darstellt, wurde der Schlagstock sichergestellt und eine Anzeige erstattet. (FR)

