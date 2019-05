Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Vermisster Pascal S. wohlauf in Erfurt aufgefunden

Erfurt (ots)

Der Vermisste Pascal S., konnte am Samstagabend, gegen 20:40 Uhr wohlauf in der Erfurter Alfred-Hess-Straße aufgefunden werden. Eine aufmerksame Erfurter Bürgerin hatte den 10-jährigen Jungen bemerkt und die Polizei informiert. In der Zwischenzeit blieb die Dame bei dem Jungen und versuchte, ihn zu beruhigen. Der Junge konnte schließlich wohlauf an die Mutter, bzw. Betreuungseinrichtung in Arnstadt übergeben werden. Die Erfurter Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung für die Hinweise und Mitwirkung.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell