Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Beute entdeckt

Sömmerda (ots)

In Sömmerda wurden am Donnerstagnachmittag hinter dem Zaun eines Baumarktes verschiedene Kartons mit originalverpackten Waren, u.a. Elektro- und Sanitärartikel von den Mitarbeitern entdeckt. So wie sich die Situation darstellte, hatten die Täter gewaltsam den Zaun geöffnet und die Ware im Wert von ca. 200 Euro aus dem Baumarkt getragen. Danach wurde die Beute zum Abtransport bereitgelegt. Von den Tätern fehlte jede Spur. (CD)

