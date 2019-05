Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gestohlener Anhänger

Sömmerda (ots)

Verwundert war gestern ein Mann in Sömmerda, als er einen Autoanhänger ohne Kennzeichen abgestellt an einem Feldrand stehen sah. Er rief daraufhin bei der Polizei an. Die Polizei ermittelte den Halter, dem der Anhänger gehörte. Der Besitzer hatte den Diebstahl bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht bemerkt. Unbekannte hatten seine Garage in der Käthe-Kollwitz-Straße aufgebrochen. Neben dem Anhänger fehlten auch Teile einer Couchgarnitur und eine Bass Box. Vermutlich wurde die Beute im Gesamtwert von rund 1.000 Euro mit dem Anhänger abtransportiert. (CD)

