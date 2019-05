Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ohne Licht

Erfurt (ots)

Ein 39-Jähriger ist heute in den frühen Morgenstunden in eine Polizeikontrolle geraten. Der Mann war mit dem Fahrrad auf der Prager Straße unterwegs und hatte das Licht seines Fahrrades nicht eingeschaltet. Als der Mann und sein Rucksack durchsucht wurden, fanden die Polizisten Betäubungsmittel in geringer Menge und Tabletten auf. Der 39-Jährige war der Polizei bereits u.a. wegen Gewalt- und Eigentumsdelikten, aber auch wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz bekannt. Er erhielt eine Anzeige wegen dem Verstoß gegen das Betäubungsmittel- und Arzneimittelgesetz. (CD)

