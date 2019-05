Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Restaurant

Erfurt (ots)

Einbrecher verschafften sich in der Nacht zum Donnerstag Zugang in ein Restaurant in der Altstadt. Sie durchwühlten ein Büro und gelangten an etwa 1.000 Euro Bargeld aus einem Tresor und einer Geldkassette. Der Sachschaden fiel im Gegensatz dazu gering aus. Dieser wird auf 100 Euro geschätzt. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443-1503

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell