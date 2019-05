Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Autotür angerempelt

Erfurt (ots)

Eilig hatte es eine 38-jährige Autofahrerin, die am Donnerstagmorgen mit ihrem Ford am Nonnenrain losfahren wollte. Während sie in ihr Auto stieg und die Autotür öffnete, kam ein Müllwagen vorbeigefahren. Der Müllwagen blieb an der offenen Tür hängen, so dass der Ford gegen den von ihm parkenden Audi prallte. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden. (CD)

