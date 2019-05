Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ungewöhnlicher Fund

Bild-Infos

Download

Erfurt (ots)

Einen ungewöhnlichen Fund machte ein Gärtner Donnerstagmittag im Erfurter Südpark. Während seiner Arbeiten in der Nähe eines Kindergartens fand er eine in der Erde vergrabene Waffe. Der 43-Jährige rief sofort bei der Polizei an, die sich dem Fund annahm. Tatsächlich handelte es sich um eine gut erhaltene Schreckschusswaffe. Die Polizei stellte die Pistole sicher. Hinweise zum Eigentümer gibt es bislang nicht. (JN)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443-1503

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell