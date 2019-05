Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher in Flucht geschlagen

Sömmerda (ots)

In Sömmerda wurden unbekannte Täter bei einem Einbruch gestört. Sie kamen am frühen Donnerstagmorgen zu einem Baumarkt und gelangten auf das angrenzende Freigelände. Nachdem sie sich bereits einiges an Elektroschrott, u.a. eine Heckenschere und Teile eines Kärchers als Beute zurechtgelegt hatten, wurden sie von einem Zeugen gestört, so dass sie fluchtartig das Gelände verließen. In ihrer Eile ließen sie die Beute fallen und auch ein Fahrrad zurück. Die drei männlichen Täter sollen ca. 25 Jahre alt gewesen sein. Sie flüchteten in Richtung eines Wohngebietes in der Lucas-Cranach-Straße. (CD)

