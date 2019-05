Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gescheitert

Erfurt (ots)

In der Erfurter Innenstadt mussten Einbrecher aufgeben, nachdem sie versucht hatten in ein Hotel einzubrechen. Sie versuchten in der Nacht zum Mittwoch mit Gewalt die Türen aufzubekommen, scheiterten aber daran. Allerdings hinterließen die Täter beträchtlichen Sachschaden, der von der Polizei auf 15.000 Euro geschätzt wird. (CD)

