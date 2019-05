Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Wohnhauseinbruch

Erfurt (ots)

Mitten zur Tageszeit sind Einbrecher am Mittwoch in ein Einfamilienhaus in Erfurt-Hochheim eingebrochen und haben dort die Räume nach Wertgegenständen durchsucht. Mit einer Armbanduhr und einem Sparbuch verschwanden sie schließlich wieder. Als der Hausbewohner am frühen Abend nach Hause kam, stellte er den Einbruch und den entstandenen Schaden in Höhe von 150 Euro fest. Der Wert der erlangten Beute wird auf 300 Euro geschätzt. Wer hat in den Mittags- bzw. Nachmittagsstunden auffällige Beobachtungen in der Motzstraße gemacht? Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Erfurt-Süd, unter Angabe der Vorgangsnummer 131108, unter Tel. 0361/ 7443-0 entgegen. (CD)

