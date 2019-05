Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Handtasche von Rentnerin entrissen

Erfurt (ots)

Die Handtasche einer Rentnerin ist am Mittwochnachmittag, gegen 15:00 Uhr, in die Hände von einem Dieb gelangt. Der unbekannte junge Mann hatte sich auf der Windthorststraße der 78-Jährigen von hinten mit einem Fahrrad genähert und ihr die Handtasche aus dem Arm gerissen. Noch ehe die Geschädigte sich wehren konnte, flüchtete der Dieb mit der Beute in Richtung Arnstädter Straße. In der Tasche befanden sich 50 Euro Bargeld und Ausweispapiere. Der Mann war mit einer grauen Jacke mit Kapuze bekleidet und trug einen Rucksack. Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Hinweise zu dem gesuchten Täter geben? Hinweise bitte unter Angabe der Vorgangsnummer 130868 an den Inspektionsdienst Erfurt-Süd, Tel. 0361/ 7443-0. (CD)

