Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugen nach Straßenbahnunfall gesucht

Erfurt (ots)

Mittwochmittag, gegen 12:00 Uhr, hätte ein Unfall am Erfurter Hauptbahnhof schwere Folgen haben können. Ein Jugendlicher lief im Bereich der Bahnhofsunterführung über die Straße. Dabei trug dieser Kopfhörer und bemerkte nicht die herannahende Straßenbahn. Um eine Kollision zu verhindern, leitete der Fahrer eine Vollbremsung ein. Dabei stürzte eine 61-jährige Frau in der Bahn und verletzte sich leicht. Sie wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Erfurter Polizei hat nun die Ermittlungen zu dem unbekannten Jugendlichen, mit blonden Haaren und bunter Jacke aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Unfallzeugen. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Nord (0361/7840-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 130733 entgegen. (JN)

