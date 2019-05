Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hund biss Jugendlichen

Erfurt (ots)

Ein Pärchen mit zwei großen Hunden zeigte sich am Dienstagmittag gegenüber drei Jugendlichen völlig aufgebracht. Sie begegneten der Gruppe im Bereich eines Spielplatzes in der Eislebener Straße. Das Pärchen forderte die Jugendlichen auf den Platz zu verlassen. Hierbei kam es zum Streit, wobei beide Hunde die Jugendlichen angriffen. Ein 17-jähriger Jugendlicher wurde dabei von einem Hund in den Arm gebissen. Glücklicherweise erlitt er nur leichte Verletzungen. Seine Jacke wurde allerdings beschädigt. Die Frau und der Mann verschwanden danach mit ihren beiden Hunden in einem Haus. Gegen die beiden wurde Anzeige erstattet. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443-1503

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell