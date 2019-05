Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Abgeschleppt

Erfurt (ots)

Sehr verzweifelt war ein Mann, der am Dienstagabend bei der Polizei in Erfurt anrief. Er hatte sich zuvor einen gebrauchten Mercedes Transporter gekauft. Nun wollte sich sein Fahrzeug in der Johannesvorstadt abholen. Mit Erschrecken stellte er fest, dass das Auto nicht mehr an seinem Platz stand. Der Mann befürchtete, dass es ihm gestohlen wurde. Die Ermittlungen der Polizei ergaben aber, dass es sich nicht um eine Straftat handelte. Das Auto war abgeschleppt worden. Der Mann bekam somit sein Auto nach kurzer Zeit zurück. (CD)

