LPI-EF: Wer kennt den Mann?

Der abgebildete Mann hat am 23.12.2018, gegen 17:20 Uhr, an dem Geldautomaten einer Sparkassenfiliale am Domplatz mit einer gestohlenen EC-Karte Geld abgehoben. Die EC-Karte wurde einen Tag vorher aus einem Auto in Erfurt gestohlen. Der unbekannte Mann hatte viele Taschen, u.a. auch einen roten Rucksack bei sich, die er während der Abhebung im Eingangsbereich der Sparkasse abstellte. Der Mann ist ca. 30 bis 40 Jahre alt und war mit einer schwarzen Steppjacke, einer auffälligen schwarzen Mütze mit großer weißer Bommel, einer dunkelblauen Jogginghose mit Streifen an der Seite und farbigen Sportschuhen bekleidet. Wer kennt den Mann und kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Hinweise richten Sie bitte unter Angabe der Vorgangsnummer 0408280/2018 an den Inspektionsdienst Erfurt-Süd, Tel. 0361/ 7443-0. (CD)

