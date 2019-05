Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 26-Jähriger wurde beleidigend

Erfurt (ots)

Ein 26-jähriger Mann wurde am Montagabend am Anger gegenüber anderen Personen so beleidigend, dass sich diese an die Polizei wandten. Der junge Mann wurde kurz darauf von Polizeibeamten gestellt und durchsucht. Bei der Durchsuchung kam ein geringe Menge Marihuana zum Vorschein. Der alkoholisierte 26-Jährige war der Polizei bereits u.a. wegen Delikten, wie Bedrohung und Körperverletzung bekannt. Gegen den Mann wurde wegen Beleidigung und dem Verstoß nach dem Betäubungsmittelgesetz eine Anzeige erstattet. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell