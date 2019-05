Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Brand von Mülltonne

Erfurt (ots)

Der Brand in dem Innenhof einer Gaststätte im Stadtzentrum von Erfurt hat heute Mittag den Einsatz der Feuerwehr und Polizei ausgelöst. Nach ersten Erkenntnissen war eine Restmülltonne in Brand geraten, so dass es durch die starken Verrußungen zu Schäden an den Fassaden der angrenzenden Gebäude kam. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Aufgrund der Löscharbeiten musste die angrenzende Krämpferstraße durch die Polizei abgesperrt werden. Der Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Kripo hat die weiteren Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (CD)

