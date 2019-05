Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verkehrsunfall mit Bus

Landkreis Sömmerda (ots)

Leicht verletzt wurde eine 61-jährige Mitsubishi-Fahrerin am Montagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Weißensee. Sie war auf der Bahnhofstraße unterwegs, als am Mitscherlichplatz ein Bus aus der Seitenstraße gefahren kam. Der 42-jährige Busfahrer übersah den Mitsubishi und stieß mit diesem zusammen. Dieser wurde durch den Aufprall auf einen Opel geschoben. Die Straße musste für eine knappe Stunde voll gesperrt werden. Die leicht verletzte Mitsubishi-Fahrerin wurde in das Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf insgesamt ca. 6.500 Euro geschätzt. (CD)

