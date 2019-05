Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Leerer Tank

Landkreis Sömmerda (ots)

In Gebesee hatten sich unbekannte Täter vermutlich mehr erhofft als einen leeren Tank. Sie brachen am vergangenen Wochenende auf einer Baustelle in einen Bagger ein und versuchten vergeblich Diesel aus dem Tank zu zapfen. Sie hatten allerdings kein Glück bei ihrem Vorhaben. In dem Fahrzeugtank befand sich nämlich nur noch sehr wenig Kraftstoff, so dass die Täter aufgeben mussten. Allerdings hinterließen sie 1000 Euro Sachschaden. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell