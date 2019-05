Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fußgänger verletzt

Erfurt (ots)

Auf der Nordhäuser Straße wurde am Montagnachmittag ein 27-jähriger Fußgänger von einem VW Polo erfasst und dabei leicht verletzt. Der junge Mann wollte in der Nähe der Einmündung Mittelstraße die Straße überqueren, als es zu dem Verkehrsunfall kam. Der 27-jährige Mann musste aufgrund seiner Verletzungen in die Klinik gebracht werden. (CD)

