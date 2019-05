Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Streit in Disco

Erfurt (ots)

Nach dem Streit in einer Disco im Stadtzentrum von Erfurt ist es am Sonntagmorgen zwischen einem 21-jährigen Mann und dem Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes zu einer handfesten Auseinandersetzung gekommen. Diese endete in Faustschlägen, so dass der 21-Jährige die Diskothek verlassen musste. Auch gegenüber den eintreffenden Polizisten zeigte der junge Mann kein Einsehen und leistete heftig Widerstand. Er wurde daraufhin gefesselt und in Polizeigewahrsam genommen. Für den Mann hat das eine Anzeige wegen Körperverletzung und dem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte zur Folge. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell