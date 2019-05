Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Brand in Garten

Erfurt (ots)

Polizei und Feuerwehr wurden am frühen Montagmorgen zu einem Brand nach Erfurt-Gispersleben gerufen. Kurz vor 03:00 Uhr ging die Mitteilung über den Brand bei der Rettungsleitstelle ein. Nach ersten Erkenntnissen hatte sich durch die Asche eines Grills ein Komposthaufen entzündet, so dass auch ein Gartenhäuschen beschädigt wurde. Zur Schadenshöhe liegen noch keine Angaben vor. Die Feuerwehr sorgte für die Löschung des Brandes. Die Ermittlungen dauern noch an. (CD)

