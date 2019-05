Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Brandfall

Hardisleben (ots)

Am 17.05.2019 gegen 19:30 Uhr entzündete sich in Hardisleben an den Teichen ein Reifenstapel. Dieser brannte komplett ab und das Feuer griff auf einen angrenzenden Schuppen über. Dieser brannte ebenfalls komplett aus. Durch die Feuerwehr wurde der Brand gelöscht. Es entstand ein Sachschaden von ca. 20.000 Euro.

Zur Ursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

