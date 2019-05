Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unfall mit Wildschweinen

Erfurt (ots)

Unter Schock stand eine 40-jährige Autofahrerin, nachdem sie am Donnerstagmorgen am Haarberg eine Bache und deren Frischling überfuhr. Beide Tiere verendeten an der Unfallstelle. An ihrem Opel Corsa entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Die Polizei musste einen Jagdpächter an die Unfallstelle rufen, der sich um die verendeten Tiere kümmern musste. (CD)

