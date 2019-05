Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Wildunfälle

Sömmerda (ots)

Am Donnerstag registrierte die Polizei in Sömmerda zwei Unfälle mit Rehen, die sich gegen Mitternacht bei Rastenberg und in der Nähe von Schwerstedt (bei Gebesee) ereignet haben. In beiden Fällen verstarben die Tiere an der Unfallstelle. Am darauffolgenden Morgen wurde auf der Rheinmetallstraße in Sömmerda ein Reh von einem Fahrzeug angefahren. Wie in den beiden anderen Fällen, musste auch hier ein Jagdpächter an die Unfallstelle gerufen werden. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell