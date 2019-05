Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Junge Frau mit Motorroller gestürzt

Erfurt (ots)

Am Herrmannsplatz hat eine 19-jährige Frau am Donnerstagnachmittag die Kontrolle über ihren Motorroller verloren. Sie musste wegen einer Fußgängerin am Fußgängerüberweg abbremsen. Der Motorroller rutschte auf der nassen Straße weg, so dass die junge Fahrerin stürzte und dabei leicht verletzt wurde. Die 61-jährige Fußgängerin blieb unverletzt. Ein Rettungswagen brachte die 19-Jährige in die Klinik. (CD)

