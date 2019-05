Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Drogen bei Festnahme gefunden

Erfurt (ots)

Bei der Festnahme eines 44-jährigen Mannes in Erfurt fanden Polizeibeamte am Donnerstag in dessen Wohnung knapp 16 Gramm Marihuana und etwa 300 Euro Bargeld auf. Die Drogen waren bereits in Verkaufseinheiten abgepackt. Der Mann wurde festgenommen, weil gegen ihn zwei Haftbefehle mit einer Freiheitsstrafe von mehreren Monaten vorlagen. Er wurde nach der Festnahme in ein Thüringer Gefängnis gebracht. Aufgrund der aufgefundenen und sichergestellten Drogen wurde gegen den Mann eine Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz erstattet. (CD)

