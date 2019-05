Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verdächtig verhalten

Erfurt (ots)

Die Erfurter Polizei wurde am Donnerstagmorgen zu einem Mehrfamilienhaus in die Altstadt gerufen. Dort klingelte im Hausflur ein junger Mann mit einem Rucksack an mehreren Wohnungstüren. Vorsorglich rief ein Bewohner bei der Polizei an. Daraufhin kamen die Beamten zu dem Wohnhaus und trafen dort auch den 26-jährigen Mann an. Der junge Mann war der Polizei bereits wegen Delikten wie Körperverletzung, Ladendiebstahl und Betäubungsmittelverstößen bekannt. Als man ihn durchsuchte kam eine geringe Menge Marihuana zum Vorschein Er erhielt von den Polizisten einen Platzverweis und eine Anzeige wegen dem Besitz der Drogen. (CD)

