Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Radfahrer mit Marihuana

Sömmerda (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle hat ein 39-jähriger Fahrradfahrer am Mittwoch eine geringe Menge Marihuana bei sich gehabt. Die Polizisten hielten den Mann am Mittag auf der Albrecht-Dürer-Straße an. Als er nach dem Besitz von Drogen gefragt wurde, zögerte er nicht lange und gab diese freiwillig an die Polizisten heraus. Der 39-Jährige erhielt eine Anzeige wegen dem Verstoß nach dem Betäubungsmittelgesetz. Das Marihuana stellten die Beamten sicher. (CD)

