Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugen zu Raubstraftat gesucht!

Erfurt (ots)

Ein unbekannter Mann muss am 08.05.2019 einem Autofahrer aufgelauert haben. Grund waren vermutlich zwei Dynamo-Fanschals, die am Innenspiegel des Autos hingen. Der Fahrer hatte seinen weißen VW Golf auf dem Parkplatz der Thüringenhalle in der Werner-Seelenbinder-Straße geparkt. Als der 24-jährige Autobesitzer gegen 16:45 Uhr von einer Veranstaltung zu seinem Wagen kam, griff ihn der Unbekannte unvermittelt an und bedrohte ihn. Anschließend riss er beide Schals vom Spiegel ab, so dass dieser beschädigt wurde. Danach flüchtete der Täter in Richtung Südpark. Der Geschädigte wurde leicht verletzt. Der unbekannte Mann war ca. 25 bis 30 Jahre alt, ca. 180 bis 185 cm groß, kräftig und trug eine grüne Jacke und Jeans. Die Polizei sucht Zeugen, die möglicherweise die Tat beobachtet haben und Angaben zu dem gesuchten Täter machen können. Hinweise bitte unter Angabe der Vorgangsnummer 0118444 an den Inspektionsdienst Erfurt-Süd, Tel. 0361/ 7443-0. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443-1503

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell