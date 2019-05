LPI-EF: Wer kennt den Mann?

Landespolizeiinspektion Erfurt

Die Polizei in Erfurt sucht den abgebildeten Mann, der am Vormittag des 6. Februar 2019 an einem Geldautomaten in der Mainzer Straße das Bargeld einer Kundin unterschlagen haben soll. Die Geschädigte hatte 400 Euro abgehoben und dieses im Geldausgabeschacht vergessen. Die Gelegenheit nutzte der unbekannte Mann und steckte das Geld ein. Der Mann ist ca. 55 Jahre alt, Brillenträger, hatte sehr kurze graue Haare und Halbglatze. Er war mit einer dunklen Hose, einer schwarz-roten Jacke mit weißen Streifen und grau/blauen Turnschuhen mit weißer Sohle bekleidet. Der Mann trug einen blauen Rucksack bei sich. Wer kennt den Mann und kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Hinweise bitte unter der Vorgangsnummer 71781 an den Inspektionsdienst Erfurt-Nord, unter der Tel. 0361/ 7840-0. (CD)

