Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Drogen nach Brand in Wohnung entdeckt

Erfurt (ots)

Rauchmelder schlugen am späten Samstagabend in einer Wohnung der Tungerstraße Alarm. Zeugen stellten daraufhin den Brand in dem Wohnzimmer einer Wohnung der sechsten Etage fest. Die alarmierte Feuerwehr kam zum Einsatz und konnte den Brand löschen. Wie es zu dem Brand kommen konnte, wird noch ermittelt. Als die Wohnung durch die Einsatzbeamten betreten wurde, entdeckten diese bei dem 30-jährigen Bewohner einiges an Drogen. Daraufhin erfolgte eine Wohnungsdurchsuchung. Neben mehreren hundert Euro Bargeld, wurden rund 250 Gramm Marihuana und andere Drogen in kleineren Mengen aufgefunden. Der Bewohner wurde aufgrund leichter Verletzungen im Rettungswagen medizinisch versorgt und später in das Krankenhaus gebracht. Gegen ihn wurde Anzeige erstattet. (CD)

