Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gang verwechselt

Erfurt (ots)

Fatale Folgen hatte die Verwechslung am Schalthebel für eine 46-jährige Autofahrerin. Sie war am Samstagabend auf der Weimarischen unterwegs und musste an einer Ampel anhalten. Als diese schließlich "Grün" zeigte, legte die Opel-Fahrerin anstelle des ersten Gangs versehentlich den Rückwärtsgang ein und gab Gas. Das Auto fuhr zurück und stieß mit einem VW Polo zusammen, welcher sich hinter dem Opel befand. Zum Glück wurde keine der beiden Fahrerinnen verletzt. An beiden Autos entstand allerdings Sachschaden. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell