Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Platzverweise

Erfurt (ots)

Insgesamt 25 Platzverweise musste die Polizei am Freitag im Brühler Garten erteilen. Die Personengruppe verhielt sich am späten Abend so laut, dass Anwohner sich über diese bei der Polizei beschwerten. Sie unterhielten sich so lautstark und spielten dementsprechend auch unüberhörbare Musik ab, dass die Gruppe junger Leute den Platz schließlich verlassen musste. (CD)

