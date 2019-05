Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Laptop auf Mülltonne vergessen

Erfurt (ots)

Mitten im Umzug hat ein 39-Jähriger am Sonntagabend gegen 20:15 Uhr in der Clara-Zetkin-Straße seinen Laptop auf einer Mülltonne vergessen. Der Mann hatte sein Auto beladen und den Laptop im Wert von fast 900 Euro vorsorglich auf einer Mülltonne abgelegt. Nachdem er sein Auto voll beladen hatte und der Mann schon unterwegs in die neue Wohnung war, fiel ihm der liegengelassene Laptop ein. Leider war der Laptop zu diesem Zeitpunkt bereits schon in anderen Händen. Der Besitzer zeigte den Diebstahl bei der Polizei an. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell