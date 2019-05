Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Eingestiegen

Erfurt (ots)

Besorgt waren Anwohner in der Teichstraße, als sie am Freitagabend sahen, wie ein Mann durch das Fenster einer Erdgeschosswohnung kletterte. Die informierten Polizisten waren innerhalb nur weniger Minuten vor Ort und konnten den 38-Jährigen in der unbewohnten Wohnung stellen. Er war durch das Einschlagen der Fensterscheibe in die Wohnung gelangt. Er musste den Beamten auf die Polizeidienststelle folgen. Bei einem Drogenvortest wurde ein positives Ergebnis angezeigt. Weiterhin wurde bekannt, dass der Mann von der Staatsanwaltschaft zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben war. Er ist der Polizei bereits wegen verschiedener Delikte, u.a. Diebstahl, Hausfriedensbruch und Betäubungsmittelverstößen bekannt. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen. (CD)

