Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Freier löst Schlägerei aus

Erfurt (ots)

In Erfurt wurden Polizeibeamte am Freitag zu einem nicht ganz alltäglichen Einsatz gerufen. Eine Freier hatte eine Schlägerei zwischen mehreren Damen ausgelöst. Der Mann hatte am Mittag die Wohnung einer 46-jährigen Frau aufgesucht, um sich seinen Genüssen hinzugeben. Nachdem der Mann aber plötzlich seine Meinung änderte und sich in der Nachbarwohnung für eine jüngere Frau entschied, wurde die 46-Jährige wütend. Sie folgte zusammen mit einer Bekannten ihrem Freier und geriet mit den beiden 30-jährigen Frauen aus der Nachbarwohnung in Streit. Dieser endete in einer handfesten Auseinandersetzung mit Schlägen und Tritten. Zwei Damen wurden leicht verletzt. Die anderen Frauen mussten mit auf die Polizeidienststelle kommen. Gegen sie wurde Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung erstattet. (CD)

