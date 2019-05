Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Beschädigtes Fahrzeug auf dem Gehweg

Erfurt (ots)

Am Morgen des 11.05.2019 wurde die Polizei auf einen verlassenen und beschädigten dunklen Audi A4 auf der L1055 zwischen Kerspleben und Erfurt-Ringelberg aufmerksam gemacht. Durch die Beamten konnte die Fahrtstrecke des Audis bis Kerspleben rekonstruiert, ein verantwortlicher Fahrzeugführer jedoch nicht angetroffen werden. Aufgrund der derzeitigen Erkenntnisse ermittelt die Polizei wegen des Verdachts einer Verkehrsstraftat und sucht in diesem Zusammenhang dringend Zeugen, welche Angaben zum Fahrzeug, dessen Fahrer oder zu einem möglichen Unfallort machen können. Bei Hinweisen wenden Sie sich bitte persönlich oder telefonisch unter der Nummer 0361-7840 0 an den Inspektionsdienst Nord mit der Angabe des Aktenzeichens VST/0120867/2019. (JZ)

