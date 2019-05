Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verkehrsdelikte

Kölleda (ots)

Bei Kontrollen am Freitag Abend in Kölleda mussten durch die Polizei Sömmerda gleich mehrere Anzeigen gefertigt werden. Bei einem Kraftradfahrer wurden statt der notwendigen Zulassung, Versicherung und Fahrerlaubnis nur eine Alkoholkonzentration von über 1 Promille in der Atemluft festgestellt. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis und ohne Pflichtversicherung eingeleitet. Ein weiterer Krad-Fahrer fuhr ebenfalls ohne Fahrerlaubnis und Zulassung mit stark überhöhter Geschwindigkeit durch die Ortslage. Aufgrund von Zeugenaussagen konnte der polizeibekannte Rowdy später identifiziert werden. Auch ihn erwarten Anzeigen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und ohne Pflichtversicherung. (TS)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Polizeiinspektion Sömmerda

Telefon: 03634 336 0

E-Mail: pi.soemmerda@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell