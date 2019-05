Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrüche

Weißensee (ots)

In der Nacht vom Donnerstag zum Freitag suchten bislang unbekannte Täter ihr Glück in Weißensee. Während auf dem Sportplatzgelände und dem dortigen Verschlag des Bogenschützenvereins mehr Sachschaden angerichtet wurde als tatsächlich zu holen war, konnten aus einem Keller in der Bahnhofstraße zwei Fahrräder und Markenwerkzeug entwendet werden. In beiden Fällen hat die Polizei Sömmerda die Ermittungen aufgenommen. (TS)

