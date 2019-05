Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Rucksack geraubt

Erfurt (ots)

Die Polizei ermittelt zu einer Raubstraftat, die sich am Donnerstag im Klein Venedig ereignet hat. Dort wurde gegen 23:30 Uhr einem 26-jährigen Mann der Rucksack weggenommen, nachdem ein unbekannter Täter sich von hinten dem Geschädigten genähert hatte. Der junge Mann stürzte dabei zu Boden. In dem schwarzen Rucksack befanden sich u.a. ein Portemonnaie mit Bargeld, diverse Dokumente und ein Handy. Der Geschädigte lief danach weiter und zeigte die Straftat später bei der Polizei an. Zu den Tätern liegt der Polizei keine Personenbeschreibung vor. Wer hat zu der genannten Zeit im Bereich Klein Venedig die Straftat beobachtet und kann weitere Angaben machen? Hinweise bitte unter Angabe der Vorgangsnummer 119715 an den Inspektionsdienst Erfurt-Nord, unter Tel. 0361/ 7840-0. (CD)

